Spal, Tacopina completa l’acquisizione: “Nuova pagina di storia” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Tacopina Italian Football Investment S.r.l. e Vetroresina S.p.A. comunicano che, in data odierna, è stata perfezionata l’acquisizione da parte di Tacopina Italian Football Investment S.r.l. del restante 51% della partecipazione detenuta da Vetroresina S.p.A. in S.P.A.L. S.r.l., dando così esecuzione agli accordi sottoscritti nell’estate 2021. Ad oggi, pertanto, Tacopina Italian Football Investment S.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di S.P.A.L. S.r.l.”. Ecco il comunicato con cui, il Presidente della Spal, Joe Tacopina, ha annunciato l’acquisizione totale delle quote del club. La nota è apparsa proprio sul sito ufficiale: “Oggi acquisiamo il 100% delle quote della S.P.A.L., un passaggio formale dovuto che legittima ancora di più l’impegno nei confronti di ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Italian Football Investment S.r.l. e Vetroresina S.p.A. comunicano che, in data odierna, è stata perfezionatada parte diItalian Football Investment S.r.l. del restante 51% della partecipazione detenuta da Vetroresina S.p.A. in S.P.A.L. S.r.l., dando così esecuzione agli accordi sottoscritti nell’estate 2021. Ad oggi, pertanto,Italian Football Investment S.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di S.P.A.L. S.r.l.”. Ecco il comunicato con cui, il Presidente della, Joe, ha annunciatototale delle quote del club. La nota è apparsa proprio sul sito ufficiale: “Oggi acquisiamo il 100% delle quote della S.P.A.L., un passaggio formale dovuto che legittima ancora di più l’impegno nei confronti di ...

Advertising

serieB123 : Spal, firmato il closing: 100% delle quote a Tacopina - tabellamercatob : Società #SerieBKT #spal, perfezionata acquisizione del 100% dalla Tacopina Italia Football Investment Il comunicat… - psb_original : UFFICIALE - SPAL, ora Tacopina detiene il 100% del pacchetto azionario del club biancazzurro #SerieB - estensecom : Spal, Tacopina ha firmato il secondo closing. Out Pat Carroll dal nuovo Cda | - nuovaferrara : Il presidente commenta il pareggio col Pordenone: dobbiamo entrare in partita prima e non al 46' #spal #calcio… -