Soleil Sorge stufa di Alex Belli: "Spero non mi tiri dentro anche stasera" (Di lunedì 7 febbraio 2022) La puntata si avvicina e i concorrenti del GF mentre si preparano riflettono e ipotizzano gli sviluppi che avrà. Se tutti sono preoccupati di accedere o meno alla finale, Soleil Sorge invece ha un altro pensiero. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si dice speranzosa che almeno questo lunedì fili tutto per il giusto verso, non venga coinvolta in discussioni dentro la casa e soprattutto finalmente possa non esser coinvolta nei "teatrini" di Alex Belli. Racconta a Lulù Selassié: "Mi è salito questo mood di "Frega c***i" per cui molte cose che mi facevano arrabbiare prima, ora me le lascio scivolare addosso. Speriamo duri. Poi stasera in puntata tran, una tranvata. Ma non penso di aver avuto nessun tipo di 'drama', a meno che non li abbiano fatti gli altri e non me ne sono accorta.

tuttopuntotv : Soleil Sorge stufa di Alex Belli: “Spero non mi tiri dentro anche stasera” #GFVip6 #GFVip #Soleil #soleilarmy… - soleil_sorge : Sole così ti vogliamo ?? #gfvip #solearmy - Elisa60388018 : RT @harsiness: Ecco perché le puntate sono tutte dedicate ad Alex Belli.. É l’omaggio che Alfy gli offre per essere riuscito a conquistare… - harsiness : Ecco perché le puntate sono tutte dedicate ad Alex Belli.. É l’omaggio che Alfy gli offre per essere riuscito a con… - Elisa60388018 : RT @BITCHYFit: Carmen Russo ed Eva Grimaldi si sfogano su Katia Ricciarelli e Soleil Sorge -