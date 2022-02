Soleil Sorge e Delia Duran si riappacificano al Grande Fratello Vip | il giudizio secco di Nathalie Caldonazzo

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Soleil Sorge e Delia Duran mettono un punto: pace fatta? #soleil #sorge #delia #duran #mettono #punto #pace… - MartinaaCardel1 : RT @fleursdecarol: semplicemente nathaly caldonazzo distruggendo soleil anastasia sorge io voglio farmi querelare sì - Laura_4108 : @StellaFerrera Be' certo invece Soleil è Santa Maria Goretti, ma finiscila che Sonia è amica della mamma della sorg… - LSantillo_96 : chi è che mi ha rotto il cazzo di più tra miriana trevisan soleil sorge adriana volpe nathaly caldonazzo? sonia bruganelli. - pamycin : RT @Violett16376514: #gfvip6 Soleil Sorge non si può sentire, le cazzate che spara ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro esembra essere ormai un lontano ricordo. Se l'influencer ha scelto di allontanarsi dopo l'ingresso di Delia Duran, la conduttrice non perde occasione per dire la sua e criticarla con gli ...Nel caso di Kabir Bedi è stata interessante la sua curiosità e la sua ottica nei confronti della relazione 'strana' tra Alex Belli, uscito dalla casa,e Delia Duran la quale non ha ...La Nazzaro ha continuato ribadendo la sua posizione nei confronti della Sorge: "Sole ha visto che mi sono allontanata ... Se l’avvicinamento tra me e Soleil ci sarà, avverrà in modo naturale da parte ...Da nemiche ad amiche? Soleil Sorge e Delia Duran potrebbero essere arrivate ad un punto di svolta del loro rapporto. Separate dall’uomo che le ha messe una contro l’altra, Alex Belli, potrebbe essere ...