Social: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Instagram news (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Scopriamo insieme tutti i recenti aggiornamenti e le notizie più importanti sulla coppia amatissima sul web. I fan della coppia Zengavò hanno assistito dal primo momento al nascere di un amore unico tra due ragazzi che si sono conosciuti in TV al Grande Fratello Vip condotto da … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Scopriamo insieme tutti i recenti aggiornamenti e le notizie più importanti sulla coppia amatissima sul web. I fan della coppiavò hanno assistito dal primo momento al nascere di un amore unico tra due ragazzi che si sono conosciuti in TV al Grande Fratello Vip condotto da … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

Antonia86307971 : 1) fatevi curare! 2) scommetto che ieri eravate tutti ad applaudire il monologo contro la violenza sui social di Ma… - rosalinda_dale_ : RT @lrcccnb: Mi fa crepare che in Rai quando parlano di social e giovani si immaginano ragazzini noi letteralmente 40 anni per gamba a fare… - Buolj2 : RT @lellaecontenta: L’odio social è elevato alla potenza,di persona,le stesse persone non direbbero certe cose. Mettere in mezzo violenza,a… - Buolj2 : RT @Becca943: A certe persone dovrebbero vietare l'uso dei social, tutta questa cattiveria gratuita non la comprendo Mi dispiace così tanto… - lellaecontenta : L’odio social è elevato alla potenza,di persona,le stesse persone non direbbero certe cose. Mettere in mezzo violen… -