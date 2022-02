“So cosa devi fare”. Alex Belli annuncia l’addio alla tv ma viene smascherato: cosa c’è sotto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alex Belli è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. Ovviamente il tema centrale della sua intervista è stato il rapporto con la moglie Delia Duran e l’amore libero vissuto con con l’amica e concorrente del GF Vip 6 Soleil Sorge. “Io e Delia, quando ci siamo conosciuti tre anni fa – ha specificato l’ex gieffino – abbiamo giocato a carte scoperte, lei sa che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà”. “La mia vita non è incentrata sulla sessualità, è tutto più rapporto umano, rapporto cerebrale, di vita, di complicità e quello che c’è stato con Soleil, a parte tre baci e una coperta che lascia il tempo che trova, è stato un rapporto tutto cerebrale”. Alex Belli torna nella casa del GF Vip, lo scoop a Verissimo “Tra me e Soleil c’è una grandissima complicità che è andata anche in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. Ovviamente il tema centrale della sua intervista è stato il rapporto con la moglie Delia Duran e l’amore libero vissuto con con l’amica e concorrente del GF Vip 6 Soleil Sorge. “Io e Delia, quando ci siamo conosciuti tre anni fa – ha specificato l’ex gieffino – abbiamo giocato a carte scoperte, lei sa che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà”. “La mia vita non è incentrata sulla sessualità, è tutto più rapporto umano, rapporto cerebrale, di vita, di complicità e quello che c’è stato con Soleil, a parte tre baci e una coperta che lascia il tempo che trova, è stato un rapporto tutto cerebrale”.torna nella casa del GF Vip, lo scoop a Verissimo “Tra me e Soleil c’è una grandissima complicità che è andata anche in ...

