Slow Horses | Gary Oldman e Olivia Cooke nelle prime foto della serie tv Apple+

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Slow Horses: Gary Oldman e Olivia Cooke nelle prime foto dello show Apple TV+ di spionaggio in arrivo il 1 aprile. Apple TV+ ha rilasciato le immagini di Slow Horses, l'attesissima serie di spionaggio con protagonista il vincitore dell'Oscar Gary Oldman, che uscirà in tutto il mondo il 1 aprile. Composta da sei episodi, la serie è un adattamento dal primo romanzo di Mick Herron, vincitore del CWA Gold Dagger Award, e debutterà con i primi due episodi seguiti da nuove puntate settimanali ogni venerdì.

Ultime Notizie dalla rete : Slow Horses

Apple TV+ ha rilasciato le prime immagini di Slow Horses, l'attesissima serie di spionaggio con protagonista il vincitore dell'Oscar Gary Oldman, che uscirà in tutto il mondo il 1 aprile. Composta da sei episodi, la serie è un adattamento dal primo romanzo di Mick Herron, vincitore del CWA Gold Dagger Award. Apple TV+ ha pubblicato alcune foto della sua prossima serie thriller di spionaggio, che sarà presentata in anteprima sulla piattaforma il 1° aprile. Basato sui famosi romanzi di Mick Herron, Slow Horses vede Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb, un ufficiale dell'intelligence britannica. Era l'ormai lontano novembre 2019 quando Apple TV+ annunciò la lavorazione di Slow Horses, una nuova serie di spionaggio con l'attore premio Oscar Gary Oldman.