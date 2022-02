Slittino, Pechino 2022: Rieder/Kainzwaldner sempre quinti nelle prove del doppio, brillano Steu/Koller (Di lunedì 7 febbraio 2022) Terza e quarta sessione di prove per quanto riguarda il doppio di Slittino: seconda giornata dedicata alle coppie in quel di Yanqing ai Giochi Olimpici di Pechino dopo le medaglie assegnate nel singolo maschile. Si confermano nella top-5 gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner: tempi più che discreti per la coppia tricolore, con 59.013 e 59.201, entrambi da quinta piazza parziale. Andando a vedere i rivali però sembra esserci poco da fare per poter ambire a qualcosa in più. Davanti infatti gli austriaci Steu/Koller al momento sono irraggiungibili (per loro quattro volte il miglior tempo), anche se gli avversari sono più che agguerriti. I lettoni Sics/Sics sono alle calcagna del duo austriaco, ma occhio anche alla solita ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Terza e quarta sessione diper quanto riguarda ildi: seconda giornata dedicata alle coppie in quel di Yanqing ai Giochi Olimpici didopo le medaglie assegnate nel singolo maschile. Si confermano nella top-5 gli azzurri Emanuele Simon: tempi più che discreti per la coppia tricolore, con 59.013 e 59.201, entrambi da quinta piazza parziale. Andando a vedere i rivali però sembra esserci poco da fare per poter ambire a qualcosa in più. Davanti infatti gli austriacial momento sono irraggiungibili (per loro quattro volte il miglior tempo), anche se gli avversari sono più che agguerriti. I lettoni Sics/Sics sono alle calcagna del duo austriaco, ma occhio anche alla solita ...

