Slittino | Julia Taubitz precede Geisenberger e Schulte dopo la prima manche | nona Hofer | delude Voetter

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Parla decisamente tedesco la prova difemminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 al termine della. Al National Sliding Centre di Yanqing, infatti, nei primi quattro posti, come ampiamente previsto, si collocano ben tre tedesche, con la sola austriaca Lisache prova ad opporsi allo strapotere teutonico. Davanti a tutte troviamo la vincitrice della Coppa del Mondo,, che ha fatto registrare il tempo di 58.345, al termine di unaimpeccabile, senza la minima sbavatura. Alle sue spalle la connazionale Nataliein 58.402 a 57 millesimi di distacco, mentre al terzo posto si piazza Lisain 58.523 a 178 millesimi. Quarta posizione per l’ennesima tedesca, Anna ...

... che ha la meglio sull'americanaMarino e sull'australiana Tess Coady . Bene nella gara al ... Sommario DirettaCurling Pattinaggio artistico Skiatlhon Snowboard DirettaDominik ......MASCHILE - NH QUALIFICAZIONI E FINALE SCI DI FONDO MASCHILE - Skiathlon 30kmMASCHILE - Terza e quarta run SNOWBOARD FEMMINILE - SS FINALE ORO : Zoi Sadowski Synnott (Nzl) ARGENTO :...La tedesca Julia Taubitz è al comando della prima manche di singolo femminile di slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. C'è tanta Germania nelle primissime posizioni con Natalie ...