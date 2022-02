Slittino, come sta Kevin Fischnaller. Era in stanza con la fidanzata Andrea Voetter. Le foto dell’isolamento: “Mi trattano bene” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kevin Fischnaller non ha potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 a causa della positività al Covid-19 riscontrata alla vigilia della gara, dopo che lo slittinista azzurro aveva già testato il budello di Yanqing durante le prove cronometrate. Proprio il giorno prima dell’evento a cinque cerchi, preparato e atteso per quattro anni, l’azzurro ha ricevuto la dolorosa notizia. A caldo aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “È così, quella di ieri è stata la mia ultima discesa della stagione. A causa di un Covid test positivo, non sono autorizzato a competere nel più grande evento dell’anno, le Olimpiadi. Sentire il risultato mi ha devastato: tutto il lavoro fatto negli ultimi quattro anni è vanificato. Vi ringrazio per tutti i messaggi affettuosi, che ho ricevuto. In bocca al lupo a tutti gli atleti in gara. State in salute! ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)non ha potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 a causa della positività al Covid-19 riscontrata alla vigilia della gara, dopo che lo slittinista azzurro aveva già testato il budello di Yanqing durante le prove cronometrate. Proprio il giorno prima dell’evento a cinque cerchi, preparato e atteso per quattro anni, l’azzurro ha ricevuto la dolorosa notizia. A caldo aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “È così, quella di ieri è stata la mia ultima discesa della stagione. A causa di un Covid test positivo, non sono autorizzato a competere nel più grande evento dell’anno, le Olimpiadi. Sentire il risultato mi ha devastato: tutto il lavoro fatto negli ultimi quattro anni è vanificato. Vi ringrazio per tutti i messaggi affettuosi, che ho ricevuto. In bocca al lupo a tutti gli atleti in gara. State in salute! ...

