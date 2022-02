Short track | per sempre Arianna Fontana! Campionessa olimpica dei 500 metri | il bis d’oro della più grande!

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Fontana, una leggenda. Il Capital Indoor Stadium si è tinto d’azzurro nella Finale dei 500femminili delloin queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). L’azzurra, infatti, ha bissato l’oro di quattro anni fa e si è confermatanella specialità al termine di una Finale dalle palpitanti emozioni. Un atto conclusivo che ha vissuto sulla tensione: prima la partenza falsacanadese Kim Boutin e poi tutto fermato per via di un contatto tra i pattini di Fontana e dalla fortissima olandese Suzanne Schulting. E’ venuto il momento del nuovo via eè stata bruciata da Schulting. Da quel momento è come se le restanti avversarie fossero sparite e il duello ha avuto inizio. Bravissima l’azzurra a ...