Short track, Pechino 2022, Arianna Fontana: "Quest'oro volevo riportarmelo a casa. Questa è per tutti quelli che mi hanno sostenuto" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora oro: Arianna Fontana si riveste dei panni di regina dei 500 metri nello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un successo voluto, cercato con grande insistenza, fino all'ultimo sorpasso che le ha dato la massima soddisfazione possibile. Queste le sue prime parole ai microfoni della Rai: "Non ho molte parole in questo momento, sto ancora immagazzinando tutto quanto. E' stata una finale che non so come descriverla. Fin dalla ripartenza ho visto che l'olandese voleva per forza partire davanti. Quando l'ho vista così aggressiva l'ho lasciata andare, poi quando ho visto che iniziava solo a far tracce e non velocità ho capito che era il momento giusto per attaccare. Di solito io non urlo, anzi sono molto "pacata" quando vinco, ma è stato un momento di sfogo e ...

