Short track | Arianna Fontana eguaglia Stefania Belmondo! L’italiana più medagliata alle Olimpiadi

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Belmondo non è più da sola, ma da questa sera al suo fianco ci sarà. La campionessa valtellinese ha conquistato la sua decima medaglia olimpica della carriera, raggiungendo l’ex leggenda del fondo italiano in testa alla classifica delle più medagliate di sempre(estive ed invernali). Sono dieci le medaglie suddivise in cinque edizioni dei Giochi. La prima risale a Torino 2006, quandovinse il bronzo in staffetta. Dopo arrivò sempre un altro bronzo nei 500 metri a Vancouver, mentre in quel di Sochi la valtellinese riuscì a conquistare un argento e due bronzi. Il primo oro è quello dei 500 a Pyeongchang 2018 (con anche un argento ed un bronzo al collo) ed oggi è arrivato il secondo a Pechino 2022, in un’Olimpiade già impreziosita ...