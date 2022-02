Short track | Arianna Fontana bissa l’oro alle Olimpiadi | solo 3 azzurri avevano difeso il titolo ai Giochi

(Di lunedì 7 febbraio 2022)si è laureata Campionessa Olimpico dei 500 metri per la seconda volta consecutiva: dopo l’apoteosi di PyeongChang 2018, la valtellinese ha saputo ripetersi a Pechino 2022 sulla distanza più breve dello. La pattinatrice è stata encomiabile sul ghiaccio della capitale cinese, si è resa protagonista di un cammino impeccabile culminato col sorpasso antologico sull’olandese Suzanne Schulting nel corso di una finale già diventata leggendaria. La 31enne, che sabato aveva conquistato l’argento nella staffetta mista, rimpingua ulteriormente il proprio palmarese.vanta già al collo 10 medaglie olimpiche e ha eguagliato la fondista Stefania Belmondo, diventando l’italiana più medagliata della storia aiinvernali. Non finisce qui, ...

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - LiaCapizzi : ** ORO di Arianna Fontana Ancora lei. Sempre lei. Una leggenda dello short-track. La sua decima medaglia a cinque c… - PAOLOCARLESI : RT @RaiSport: ? #ShortTrack: #AriannaFontana ORO nei 500 metri La valtellinese conferma il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in C… - Damianodanny1 : FONTANA D’ORO STORICO ORO 500 M DELLO SHORT TRACK X ARIANNA FONTANA DIVENTA AZZURRA PIÙ MEDAGLIATA CON LA BELMON… -

Ha urlato tutta la sua gioia Arianna Fontana , che ha vinto la gara dei 500 metriregalando all'Italia la prima medaglia d'oro delle Olimpiadi di Pechino 2022. Arianna ha ringraziato il ...... ma se della formidabile Arianna Fontana, giunta alla decima medaglia olimpica in carriera nello, ormai sappiamo già tutto, la storia del mese arriva da uno sport che fino a tre giorni fa ...Subito in collegamento con il nostro corrispondente olimpico da Pechino Mario Nicoliello che ci racconta il freschissimo oro nello Short Track di Arianna Fontana che si riconferma regina di questa ...Arianna Fontana si è laureata Campionessa Olimpico dei 500 metri per la seconda volta consecutiva: dopo l’apoteosi di PyeongChang 2018, la valtellinese ha saputo ripetersi a Pechino 2022 sulla ...