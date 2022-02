Servizi segreti, capi 007 non potranno lavorare con l'estero dopo fine mandato (Di lunedì 7 febbraio 2022) A stabilirlo è il decreto firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi , e pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. La norma sull'incompatibilità riguarda i capi dei Servizi segreti italiani e i ... Leggi su repubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) A stabilirlo è il decreto firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi , e pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. La norma sull'incompatibilità riguarda ideiitaliani e i ...

Advertising

matteorenzi : Le tensioni geopolitiche non facevano di Frattini il miglior candidato e in una democrazia evoluta il capo dei serv… - ilriformista : L’operazione #Belloni non era affatto un episodio di folklore, #Meloni ha giocato una partita sua con la complicità… - ilriformista : In primis, la decisione del neodirettore del Dis nel giubilare Marco Mancini, dopo il caso dell’Autogrill – complic… - Paolo11351079 : @Libero_official Gli stessi servizi segreti che avevano trovato le armi distruzione di massa di Saddam o quelle bat… - JohSogos : RT @Libero_official: Crisi #Ucraina-#Russia, l'allarme dei servizi segreti statunitensi: '#VladimirPutin attaccherà entro 48 ore, 50mila mo… -