Senegal | la Coppa è al sicuro | Koulibaly dorme con il Trofeo – FOTO

(Di lunedì 7 febbraio 2022)posta unasui social con lad’Africa mentre: ilpuò dormire sonni tranquillie il suovincono per la prima volta lad’Africa e il difensore azzurro posta unamentrecon il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kalidou(@k26) I leoni della Teranga possono dormire sonni tranquilli con il capitano del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Eurosport_IT : IL SENGAL VINCE LA COPPA D'AFRICA! ?????? Per la prima volta nella storia i Leoni della Teranga conquistano il trofeo… - pisto_gol : Il Senegal batte l’Egitto 4:2 ai calci di rigore con il rigore decisivo di Manè e vince la 1^ Coppa d’Africa della… - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO IL SENEGAL VINCE LA SUA PRIMA COPPA D'AFRICA Battuto ai rigori l'Egitto 4-2 #SkySport… - dennis_izzo : Dalla Champions League col Chelsea alla Coppa d’Africa col Senegal: Edouard Mendy conquista un altro continente. ????… - SaffronHorizon : RT @cjmimun: Una volante della polizia e' stata accerchiata, presa a calci e costrette ad allontanarsi da decine di tifosi del Senegal, nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Senegal Coppa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Koulibaly posta una foto sui social con lad'Africa mentre dorme: ilpuò dormire sonni tranquilli Koulibaly e il suovincono per la prima volta lad'Africa e il difensore azzurro posta una foto mentre dorme con il ...Originari del, la Guinea, la Costa d'Avorio e soprattutto il Cameroun dove proprio ieri si è giocata la finale dellaAfricana delle Nazioni! Leggi Anche Crisi di Ceuta, la foto del ...Koulibaly e il suo Senegal vincono per la prima volta la Coppa d’Africa e il difensore azzurro posta una foto mentre dorme con il Trofeo.Il Senegal è entrato ufficialmente nella storia vincendo la sua prima Coppa d'Africa. Nella finalissima contro l'Egitto, ci vogliano però i calci di rigore per decretare la vincitrice del torneo ...