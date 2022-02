Senegal campione d’Africa | tra Francia e ricorsi storici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Caso strano, ma estremamente curioso. I “Leoni della Teranga” erano l’unica big del continente africano a non aver mai vinto un trofeo. Assurdo se si pensa alla grande qualità di giocatori che ilha quasi sempre vantato nella sua rosa. Le occasioni ci sono state, parliamo del 2002 e 2019, ma con esito amaro. Oggi il, il cerchio si è chiuso con una conclusione romanzesca.: vittoria meritata? Ha vinto la squadra meno spettacolare, ma più compatta, forse quella che ci credeva di più. La partita con l’Egitto non passerà sicuramente negli annali del calcio a livello di spettacolarità, visto che anche i Faraoni non hanno brillato per proposta di gioco, anzi. Dove non arriva il gioco arriva la coesione, ...