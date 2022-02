Sei Nazioni, Francia-Italia 37-10: gli highlights (Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualche bel momento, non scontato, in una partita complicatissima contro la squadra più talentuosa dell’intero torneo. Leggi su ultimouomo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualche bel momento, non scontato, in una partita complicatissima contro la squadra più talentuosa dell’intero torneo.

Advertising

Federugby : ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? - paskal71 : RT @scuccimatte: Sto ragazzo lo dovevano convocare per il Sei Nazioni @AlessioParodi6 - flamminiog : RT @Eurosport_IT: La Francia batte l’Italia: con questa, le sconfitte nel Sei Nazioni degli azzurri salgono a 33 di fila ?? #FranciaItalia… - onrugby_it : Assurdi titoli francesi e opinioni da oltre la Manica - BigROM71289687 : RT @scuccimatte: Sto ragazzo lo dovevano convocare per il Sei Nazioni @AlessioParodi6 -