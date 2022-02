**Scuola-Lavoro: Fico, 'ascoltare istanze giovani e favorire partecipazione'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Mercoledì alle 18.30 si svolgerà l'informativa urgente del ministro Lamorgese sugli scontri durante le manifestazioni studentesche a seguito della morte di Lorenzo Panelli. Sono convinto che politica e istituzioni abbiano il dovere di ascoltare le istanze dei più giovani, favorendo sempre e in tutte le modalità possibili la partecipazione". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Mercoledì alle 18.30 si svolgerà l'informativa urgente del ministro Lamorgese sugli scontri durante le manifestazioni studentesche a seguito della morte di Lorenzo Panelli. Sono convinto che politica e istituzioni abbiano il dovere diledei più, favorendo sempre e in tutte le modalità possibili la". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, in un post su Facebook.

