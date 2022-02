Scuola | Fico “La politica e le istituzioni ascoltino i giovani”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mercoledì alle 18.30 si svolgerà l'informativa urgente del ministro Lamorgese sugli scontri durante le manifestazioni studentesche a seguito della morte di Lorenzo Panelli. Sono convinto cheabbiano il dovere di ascoltare le istanze dei più, favorendo sempre e in tutte le modalità possibili la partecipazione”. Lo scrive in un post su Linkedin il presidente della Camera Roberto.(ITALPRESS).

... Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, per proporre una specifica sessione di ... Tra le grane da affrontare al più presto c'è anche la questione scuola, per le proteste degli studenti delle ...
Lo scrive in un post su Linkedin il presidente della Camera Roberto Fico. (ITALPRESS). Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e ...
Sono convinto che politica e istituzioni abbiano il dovere di ascoltare le istanze dei più giovani, favorendo sempre e in tutte le modalità possibili la partecipazione". Lo scrive il presidente della ...