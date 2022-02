**Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ffp2 non disponibili o difettose, saranno a carico famiglie'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Emergenza mascherine ffp2. "Ci dicono che non sono disponibili. Dovranno continuare a farsene carico le famiglie come già avviene dal 10 gennaio. Le tempistiche dei decreti legge non sono state allineate alle esigenze". E' la denuncia della presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli, che, in base alle segnaLazioni ricevute dai colleghi, all'Adnkronos riferisce: "Le ffp2 fornite alle scuole dalla struttura commissariale nell'ambito del decreto dello scorso 7 gennaio, che le imponeva a docenti e personale a contatto con alunni che non le indossano, sono difettose e insufficienti. Quelle che le scuole dovrebbero comprare da farmacie convenzionate per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Emergenza mascherine. "Ci dicono che non sono. Dovranno continuare a farsenelecome già avviene dal 10 gennaio. Le tempistiche dei decreti legge non sono state allineate alle esigenze". E' la denuncia della presidente dell'Associazione nazionaleper il, Cristina, che, in base alle segnani ricevute dai colleghi, all'Adnkronos riferisce: "Lefornite alle scuole dalla struttura commissariale nell'ambito del decreto dello scorso 7 gennaio, che le imponeva a docenti e personale a contatto con alunni che non le indossano, sonoe insufficienti. Quelle che le scuole dovrebbero comprare da farmacie convenzionate per gli ...

