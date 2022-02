Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie e seconda prova alle superiori” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi riveda gli esami di Stato”. A bocciare la proposta avanzata dal professore ferrarese è il Consiglio superiore della pubblica istruzione che nel tardo pomeriggio di oggi ha approvato il parere da inviare in viale Trastevere: un passaggio obbligatorio ma non vincolante. Dopo oltre sei ore di discussione, i membri del Cspi hanno preso una decisione che invita Bianchi a modificare nella sostanza l’ordinanza stesa per le prove. Per l’esame di terza media il Consiglio superiore chiede un decisivo passo indietro al ministro eliminando ogni scritto e ripristinando un maxi orale, come lo scorso anno. Il ministro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ildell’Istruzione Patrizioriveda glidi Stato”. Are laavanzata dal professore ferrarese è ildella pubblica istruzione che nel tardo pomeriggio di oggi ha apto il parere da inviare in viale Trastevere: un passaggio obbligatorio ma non vincolante. Dopo oltre sei ore di discussione, i membri del Cspi hanno preso una decisione che invitaa modificare nella sostanza l’ordinanza stesa per le prove. Per l’esame di terza media ilchiede un decisivo passo indietro aleliminando ognie ripristinando un maxi orale, come lo scorso anno. Il, ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie… - Palazzo_Chigi : Consiglio dei Ministri, Draghi: La #scuola in presenza è da sempre la priorità di questo Governo. Veniamo incontro… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie e s… - Divorex8 : RT @fattoquotidiano: Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie e s… - aperegina61 : RT @fattoquotidiano: Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie e s… -