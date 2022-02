Scintille Lautaro-Theo. Sputo sì o sputo no? Palla al Giudice Sportivo (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Lautaro Martinez era molto nervoso dopo la finale del derby. Il giocatore dell'Inter, che non aveva fatto bene in due derby di campionato, non è soddisfatto del modo in cui Theo Hernandez è stato rilasciato dopo essere stato espulso per un fallo su Dumfries. Il difensore rossonero, che nella prima gara rossa aveva preso di mira i fischi e gli insulti dei tifosi dell'Inter, si è infilato la mano sinistra dietro l'orecchio e si è allontanato. Qui Lautaro è saltato dalla panchina e si è messo alla finestra davanti alle scale, insultando Theo Hernandez in spagnolo. Vedremo se qualcuno dei responsabili ha notato e segnalato l'incidente e se l'arbitro terrà conto del fatto che, se confermato, sarebbe molto grave. Aggiornato il 7 Febbraio 2022 da ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che amiMartinez era molto nervoso dopo la finale del derby. Il giocatore dell'Inter, che non aveva fatto bene in due derby di campionato, non è soddisfatto del modo in cuiHernandez è stato rilasciato dopo essere stato espulso per un fallo su Dumfries. Il difensore rossonero, che nella prima gara rossa aveva preso di mira i fischi e gli insulti dei tifosi dell'Inter, si è infilato la mano sinistra dietro l'orecchio e si è allontanato. Quiè saltato dalla panchina e si è messo alla finestra davanti alle scale, insultandoHernandez in spagnolo. Vedremo se qualcuno dei responsabili ha notato e segnalato l'incidente e se l'arbitro terrà conto del fatto che, se confermato, sarebbe molto grave. Aggiornato il 7 Febbraio 2022 da ...

Advertising

atsinorfos : RT @MilanNewsit: Scintille Lautaro-Theo. Sputo sì o sputo no? Palla al Giudice Sportivo - Fprime86 : RT @sportmediaset: Inter-Milan, scintille Lautaro-Theo: il Toro sputa al milanista? #SportMediaset - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Scintille Lautaro-Theo. Sputo sì o sputo no? Palla al Giudice Sportivo - gvesvs : RT @MilanNewsit: Scintille Lautaro-Theo. Sputo sì o sputo no? Palla al Giudice Sportivo - alessiopagnott : RT @MilanNewsit: Scintille Lautaro-Theo. Sputo sì o sputo no? Palla al Giudice Sportivo -