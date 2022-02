Sci alpino, Marta Bassino cade nel gigante alle Olimpiadi. Mikaela Shiffrin esce di pista: prima manche letale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Marta Bassino è caduta nella prima manche del gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un vero e proprio shock per l’azzurra, che era tra le favorite della vigilia per salire sul podio. La piemontese è volata a terra alla terza porta: era appena uscita dal cancelletto di partenza e stava per addentrarsi nel vivo della gara, quando all’improvviso si è piegata troppo ed è finita col corpo nella neve della pista di Yanqing. La detentrice della Coppa del Mondo di specialità inseguiva una medaglia in questa edizione dei Giochi, ma il sogno si è infranto dopo sette secondi. Marta Bassino era stata quinta nella passata edizione di PyeongChang 2018. La 25enne, scesa col pettorale numero 5, era reduce dai terzi posti ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)è caduta nelladelInvernali di Pechino 2022. Un vero e proprio shock per l’azzurra, che era tra le favorite della vigilia per salire sul podio. La piemontese è volata a terra alla terza porta: era appena uscita dal cancelletto di partenza e stava per addentrarsi nel vivo della gara, quando all’improvviso si è piegata troppo ed è finita col corpo nella neve delladi Yanqing. La detentrice della Coppa del Mondo di specialità inseguiva una medaglia in questa edizione dei Giochi, ma il sogno si è infranto dopo sette secondi.era stata quinta nella passata edizione di PyeongChang 2018. La 25enne, scesa col pettorale numero 5, era reduce dai terzi posti ...

