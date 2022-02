Sci alpino | le parole della nuova Campionessa Olimpica di gigante Sara Hector | “Sono riuscita a mantenere la calma”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La sorprendente svedese, salita alla ribalta nel corsostagione, ha vinto ilolimpico di Pechino consacrando un inverno per lei ricchissimo di soddisfazioni in termini di risultati. Sul podio anche l’azzurra Federica Brignone e l’elvetica Lara Gut-Behrami. Strabordanti le emozioni al traguardo per la ventinovenne di Sandviken: “Ce l’ho fatta! Non mi sentivo molto bene nella seconda manche, ma era importantela– racconta a Discovery + – Stamattina ho ricevuto un abbraccio dal mio allenatore che mi ha detto questo è il momento, facciamolo”. Sci, pagellePechino 2022: Federica Brignone si conferma 4 anni dopo,degna vincitrice “È impossibile arrivare così lontano senza una ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

L'avvicinamento alla gara è stato positivo per l'azzurra: 'Tanti mi hanno chiesto perché sono andata a Garmisch - confida ai microfoni di Eurosport - ma performare così bene lì mi ha aiutata a venire ...Federica Brignone 9: quattro anni dopo è ancora sul podio in gigante e si migliora di una posizione rispetto a quanto fatto in Corea. Un secondo posto fenomenale, il miglior modo per approcciare al ...il movimento azzurro dello sci alpino, che fino all’ultimo aveva sperato in un clamoroso rientro in startlist di Mattia Casse nel superG olimpico, deve purtroppo prendere atto che nessuna Nazione ha ...Martedì 8 febbraio (ore 04.00 italiane) si disputerà il superG maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing si prosegue con le discipline veloci dopo la discesa libera che ...