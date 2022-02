Sci alpino, Johan Clarey è il più anziano della storia a medaglia alle Olimpiadi. Nello slittino si è fatto anche meglio… (Di lunedì 7 febbraio 2022) La discesa olimpica svoltasi nella mattinata italiana non ha deluso i palati fini dello sci alpino, nonostante il podio mancato da Dominik Paris. Giusto incensare il vincitore Beat Feuz, affermatosi anche nella manifestazione a cinque cerchi dopo aver conquistato tutto in carriera, ma vale la pena soffermarsi sulla clamorosa impresa del francese Johan Clarey, secondo alla veneranda età di 41 anni. Che il portacolori d’oltralpe fosse in gran condizione lo si era capito un paio di settimane fa a Kitzbuehel, dove aveva raggiunto la piazza d’onore alle spalle del gigante norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Pochissimi però contemplavano un exploit di questo tipo a Pechino e la magia sfoderata sulle nevi di Yanqing entra di diritto nella storia di questo sport. Già perché lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) La discesa olimpica svoltasi nella mattinata italiana non ha deluso i palati fini dello sci, nonostante il podio mancato da Dominik Paris. Giusto incensare il vincitore Beat Feuz, affermatosinella manifestazione a cinque cerchi dopo aver conquistato tutto in carriera, ma vale la pena soffermarsi sulla clamorosa impresa del francese, secondo alla veneranda età di 41 anni. Che il portacolori d’oltralpe fosse in gran condizione lo si era capito un paio di settimane fa a Kitzbuehel, dove aveva raggiunto la piazza d’onorespdel gigante norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Pochissimi però contemplavano un exploit di questo tipo a Pechino e la magia sfoderata sulle nevi di Yanqing entra di diritto nelladi questo sport. Già perché lo ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : #Malagò esprime tutta la sua gioia per l'argento di #Brignone - #OlympicGames - Lavarra : Paradosso. Un conoscente di Vipiteno mi fa 'Sono andato a sciare in pista questo WE per evitare la massa sulle gite… - fmastrorizzi : Arriva la prima medaglia dello sci alpino. Terza a #Pyeonchang2018 e terza dopo la prima manche, Federica Brignone… -