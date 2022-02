Sci alpino, il superG olimpico può regalare soddisfazioni all’Italia. Innerhofer conquistò l’oro mondiale nel 2011 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo Yanqing National Alpine Ski Centre, comprensorio situato nei pressi della capitale cinese e sede delle Olimpiadi invernali di sci alpino, si appresta ad accogliere i velocisti più forti del mondo nel superG maschile in programma domani alle 4.00 ora italiana. Nonostante la disciplina sia l’unica a non aver regalato podi ai colori azzurri nel corso della stagione (ci riferiamo al solo contingente maschile, parallelo escluso) Dominik Paris, Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer possiedono le qualità necessarie per ambire ad un piazzamento sul podio. Nella rassegna iridata del 2011 il trentasettenne di Brunico diede spettacolo sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen laureandosi Campione del Mondo di superG al termine di una gara perfetta. “Inner” è atleta dotato di una tecnica sopraffina e sa meglio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo Yanqing National Alpine Ski Centre, comprensorio situato nei pressi della capitale cinese e sede delle Olimpiadi invernali di sci, si appresta ad accogliere i velocisti più forti del mondo nelmaschile in programma domani alle 4.00 ora italiana. Nonostante la disciplina sia l’unica a non aver regalato podi ai colori azzurri nel corso della stagione (ci riferiamo al solo contingente maschile, parallelo escluso) Dominik Paris, Matteo Marsaglia e Christofpossiedono le qualità necessarie per ambire ad un piazzamento sul podio. Nella rassegna iridata delil trentasettenne di Brunico diede spettacolo sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen laureandosi Campione del Mondo dial termine di una gara perfetta. “Inner” è atleta dotato di una tecnica sopraffina e sa meglio di ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: tutto fermo, brutta caduta per O'Brien - OA Sport - Eurosport_IT : ?? FEDERICA BRIGNONE ARGENTO OLIMPICO ?? Dal bronzo a PyeongChang 2018 all’argento di Pechino 2022: FEDERICA SEI GI… - lavocedialba : Sci alpino femminile, Pechino 2022: gigante amaro per Marta Bassino, subito out! -