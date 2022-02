Sci alpino | gigante femminile Olimpiadi Pechino 2022 | Brignone d’argento dietro a Hector

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicasfata il tabù podio stagionale inproprio nella gara più importante della stagione. La 31enne valdostana è argento nelolimpico disolo alla regina della specialità di stagione, Sara. La svedese vince con 0.28 di vantaggio proprio sull’azzurra e 0.72 su una rediviva Lara Gut-Behrami, autrice di un recupero formidabile nella seconda manche che le è valso il bronzo. Al quarto posto, l’austriaca Katharina Truppe che manca il podio per soli 0.08. Quinta a 0.96 dalla testa la norvegese Ragnhild Mowinckel davanti alla connazionale Thea Louise Stjernesund, sesta a 1.20 e autrice di una rimonta di ben 9 posizioni. Chiude settima Meta Hrovat a 1.35 dae ottava la ...

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - nandopagliara : RT @Eurosport_IT: ?? FEDERICA BRIGNONE ARGENTO OLIMPICO ?? Dal bronzo a PyeongChang 2018 all'argento di Pechino 2022: FEDERICA SEI GIGANTE!… - fedecaccy : RT @GeorgeSpalluto: 33^ medaglia ???? nella storia dello sci alpino 14 ORI 10 ARGENTI 9 BRONZI Quella di #Brignone è la 5^ medaglia nel giga… - azzurridigloria : ?? OLIMPIADI INVERNALI 2022 ?? Il racconto del sontuoso argento di @FedeBrignone, che si conferma sul podio dello sl… -

Quattro le medaglie finora conquistate dagli azzurri: tre argenti (nel pattinaggio di velocità 3.000 metri - da Francesca Lollobrigida - , nella staffetta mista di short track e nello sci alpino con Federica Brignone). Con l'argento della Brignone in gigante arriva la quarta medaglia italiana ai Giochi di Pechino 2022, la 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi. L'azzurra quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Sale intanto a 13 il numero delle medaglie femminili italiane nella storia dello sci alpino ai Giochi: Brignone a quota due si lancia all'inseguimento della stessa Compagnoni e di Isolde Kostner con tre medaglie ciascuna.