Sci alpino, Federica Brignone è la più anziana vincitrice italiana di una medaglia olimpica in questo sport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone fa la storia. Al termine di un gigante olimpico oltremodo spettacolare l’atleta azzurra conquista uno splendido argento alle spalle della mattatrice Sara Hector e diventa l’italiana più longeva di sempre a salire su un podio olimpico. Primato da rimarcare quello stabilito dalla carabiniera valdostana che per poco non supera il record dell’inimitabile Zeno Colò, vincitore della libera a cinque cerchi nel 1952 con 31 anni e 231 giorni sul groppone. Brignone diventa inoltre la quinta italiana a rivendicare una medaglia olimpica in due edizioni consecutive dei Giochi (a Pyeongchang fu bronzo proprio in gigante), nonostante non sia mai salita sul podio in questa stagione nella specialità. VIDEO Federica Brignone argento in ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)fa la storia. Al termine di un gigante olimpico oltremodo spettacolare l’atleta azzurra conquista uno splendido argento alle spalle della mattatrice Sara Hector e diventa l’più longeva di sempre a salire su un podio olimpico. Primato da rimarcare quello stabilito dalla carabiniera valdostana che per poco non supera il record dell’inimitabile Zeno Colò, vincitore della libera a cinque cerchi nel 1952 con 31 anni e 231 giorni sul groppone.diventa inoltre la quintaa rivendicare unain due edizioni consecutive dei Giochi (a Pyeongchang fu bronzo proprio in gigante), nonostante non sia mai salita sul podio in questa stagione nella specialità. VIDEOargento in ...

