Sci alpino | Dominik Paris ci riproverà a Milano-Cortina? Avrà 36 anni | ma si gareggerà sulla Stelvio di Bormio…

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Continua il tabù dell’Italia nella discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali. Una vittoria che manca addirittura dal 1952, anno del primo ed unico trionfo firmato da Zeno Colò ad Oslo. Anche stavolta nulla da fare e soprattutto con quelche cerca ancora la sua prima medaglia olimpica in carriera. L’altoatesino era sicuramente tra gli uomini più attesi e tra i favoriti, ma non è riuscito ad andare oltre ad un sesto posto. Eppure l’altoatesino era stato in corsa per una medaglia per quattro intermedi, rimanendo molto vicino a Feuz. Purtroppo è poi arrivato un errore nella parte tecnica, conche ha dovuto frenare leggermente, perdendo quella velocità necessaria nel tratto finale di scorrimento. I centesimi sono saliti notevolmente ed alla fine al traguardo sono stati 52 quelli di ritardo dalla vetta. Sci ...