Sci alpino | discesa maschile Olimpiadi Pechino 2022 | Feuz d’oro | Paris sesto VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilcon gli highlights dellalibera olimpicadi. La medagliain una delle classiche dello sciva al fuoriclasse svizzero Beat. Il quasi 35enne ha battuto per 0.10 il 41enne francese Johan Clarey, medagliato olimpico meno giovane nella storia dello scie di 0.16 l’austriaco Matthias Mayer. Dominikha chiuso la propria prova in 6ª posizione staccato di 0.52 dalla vetta. Di seguito ilcon gli highlights della gara. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

AGI - Federica Brignone è la nuova vicecampionessa olimpica di slalom gigante. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'argento nella prima gara femminile del programma didei Giochi olimpici di Pechino 2022. Brignone si è classificata seconda, staccata di 28 centesimi, alle spalle della svedese Sara Hector. Bronzo per la svizzera Lara Gut - Behrami a 72 ...Adesso Paris dovrà aspettare nuovamente quattro anni, quando nel 2026 si terranno le Olimpiadi di Milano - Cortina. Un appuntamento a cui l'altoatesino vorrà sicuramente partecipare, anche perchè le ...L’argento di Brignone è la prima medaglia italiana nello sci alpino a Pechino 2022, e la quarta complessiva. Il bilancio della delegazione conta per ora tre argenti e un bronzo. Brignone era una delle ...La discesa olimpica svoltasi nella mattinata italiana non ha deluso i palati fini dello sci alpino, nonostante il podio mancato da Dominik Paris. Giusto incensare il vincitore Beat Feuz, affermatosi ...