Sci alpino: argento olimpico di Brignone, Malagò: “Una medaglia di valore” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Prima medaglia dello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’ultimo argento olimpico italiano nella storia dello sci alpino femminile è quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002. “Una Federica strabiliante, eccezionale, – ha dichiarato il presidente Malagò parlando del podio di Federica Brignone (leggi qui)- una medaglia di grande valore, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocarsi in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di quattro anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia. Del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Primadello sciin questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’ultimoitaliano nella storia dello scifemminile è quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002. “Una Federica strabiliante, eccezionale, – ha dichiarato il presidenteparlando del podio di Federica(leggi qui)- unadi grande, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocarsi in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente unaa queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di quattro anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia. Del ...

