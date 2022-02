"Scavava a mani nude". Ali come Licheri per salvare Rayan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scavava mani

Corriere della Sera

... il primo è Hamid che, proprio come l'Angelo Licheri di Vermicino, si è calato anude per ... Intanto sisenza sosta, notte e giorno. 'Sono riuscito a comunicare con il bambino e gli ho ...È una partita che è emersa violentemente nelle ultime due settimane, ma che rodeva,nell'... La posizione più alta in cui o avviene la resistenza o poteva avvenire il collasso, è nelledi ...Per cercare di salvare il bambino ha deciso quindi di usare la massima cautela e di lavorare solo con le mani. In passato era già riuscito a salvare un bimbo che come Ryan era caduto in un pozzo. Ma ...Si fanno avanti i volontari, il primo è Hamid che, proprio come l’Angelo Licheri di Vermicino, si è calato a mani nude per tentare di mettere ... ma non è riuscito a scendere oltre. Intanto si scavava ...