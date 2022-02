“Saoko” | il nuovo brano di Rosalía | significato e videoclip

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È uscito “” (https://.lnk.to/Rosalia), dell’artista, produttrice e cantautrice vincitrice di un Grammy Award Rosalia. Ilanticipa “Motomami”, ilattesissimo album in uscita il 18 marzo 2022 e già disponibile in pre-order. È online anche ilufficiale delche in pochi giorni conta già 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il video è diretto da Valentin Petit, con protagoniste Rosalìa e una gang di motocicliste donne. “” è un lampante esempio dello spirito di “Motomami”: grinta e grazia, forza e vulnerabilità, impetuosa femminilità e un atteggiamento incorreggibile e coraggioso. A proposito del, Rosalìa afferma: «Chiamare il mio...

A proposito del nuovo brano, Rosalìa afferma: Chiamare il mio nuovo brano "SAOKO" e campionare Yankee e Wisin per me è l'omaggio più diretto che posso fare al reggaeton classico, un genere che amo e ...