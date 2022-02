Sanremo, Ivan Cattaneo: “Vittoria meritata; Iva Zanicchi gran voce, ma canta da balera” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Mai come quest’anno la Vittoria è stata meritata: Mahmood e Blanco hanno vinto e convinto”. Il cantante bergamasco Ivan Cattaneo promuove a pieni voti il duo che ha trionfato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Brividi”. Dopo aver conquistato sin dalla prima serata i favori del pubblico, alla finalissima di sabato 6 febbraio questi due artisti hanno primeggiato superando Elisa, che si è classificata seconda, e Gianni Morandi, che ha ottenuto il terzo posto. L’edizione 2022 si è conclusa realizzando ascolti record: sul palco dell’Ariston è calato il sipario e ora, a bocce ferme, abbiamo chiesto a Ivan Cattaneo di stilare le sue pagelle. Innanzitutto diamo uno sguardo generale al festival. Le è piaciuto? La mia impressione è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Mai come quest’anno laè stata: Mahmood e Blanco hanno vinto e convinto”. Ilnte bergamascopromuove a pieni voti il duo che ha trionfato alla 72esima edizione del Festival dicon la canzone “Brividi”. Dopo aver conquistato sin dalla prima serata i favori del pubblico, alla finalissima di sabato 6 febbraio questi due artisti hanno primeggiato superando Elisa, che si è classificata seconda, e Gianni Morandi, che ha ottenuto il terzo posto. L’edizione 2022 si è conclusa realizzando ascolti record: sul palco dell’Ariston è calato il sipario e ora, a bocce ferme, abbiamo chiesto adi stilare le sue pagelle. Innanzitutto diamo uno sguardo generale al festival. Le è piaciuto? La mia impressione è ...

Advertising

Marteena84 : @Ivan_Grieco Di una pochezza talmente straniante (tipo i tweet su Sanremo) da fare pensare che sia tutto costruito a tavolino. - Ivan__soli : La canzone che ha vinto Sanremo Me la immagino su una scena Pulp/splatter So strano - ivan_cast7 : @crisalidemalva Ma veramente qualcuno ha paragonato Sanremo alla fregna? - Ivan__soli : @CatiaMamone Ma non è finito Sanremo - Ivan__soli : RT @Giada87759671: Tutti a canta' Sanremo il giorno dopo -