(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildi2022 è finito, ma già si pensa alla. In particolare ci si interroga sesarà nuovamente alla conduzione del programma. Tante le affermazioni che ha rilasciato nella conferenza stampa conclusiva, tra cui parlo anche in merito alla conduzione dell’anno prossimo: «Nel? Ci penserò.» Leggi anche: Come sta Red Canzian, le condizioni di salute del bassista e cantante dei Pooh: le parole a proposito delSebbenesia rimasto soddisfatto di questa esperienza alla conduzione deldi2022, ha confessato di aver avuto non pochi timori. Nello specifico il suo timore maggiore era quello di contrarre il ...

Advertising

IlContiAndrea : Ho incontrato #MarcoMengoni oggi pomeriggio e ci ha raccontato perché ha citato la Costituzione per parlare di gent… - _the_jackal : Siamo già al terzo cantante. di questo passo domani Amadeus presenterà Sanremo 2023. #Sanremo2022 - sbronza_cuerta : RT @cinismoepesto: dove ci si candida x andare a fare i volontari sfruttati dietro le quinte al festival di sanremo io nel 2023 voglio rinc… - ariiuzza : RT @cinismoepesto: dove ci si candida x andare a fare i volontari sfruttati dietro le quinte al festival di sanremo io nel 2023 voglio rinc… - CorriereCitta : Sanremo 2023, torna Amadeus? Chi condurrà la prossima edizione del Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2023

... 5 febbraio, ha atteso con ansia l'annuncio del vincitore del Festival di, c'è stato anche ... Attendiamo allora la prossima sfida nell'edizione...l'importanza dei canali in chiaro che continuano ad essere molto visti (provate a pensare a... La data ultima sarà il, e di conseguenza non manca molto tempo per mettersi in pari. ...Ci penserò.» Amadeus: le parole a proposito del Festival 2023 Sebbene Amadeus sia rimasto soddisfatto di questa esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo 2022, ha confessato di aver avuto non ...Le parole di Carlo Fuertes, AD della rete di Stato, sono state chiare: “Amadeus a Sanremo 2023? Mi atterrei a una metafora calcistica: squadra che vince non si tocca. Sarebbe folle non partire da ...