Sanremo 2022, Donatella Rettore contro il Festival per la serata cover: "In RAI figli e figliastri” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Donatella Rettore ha contestato il comportamento della RAI e di Amadeus che a Sanremo 2022 avrebbero favorito Gianni Morandi nella serata dedicata alle cover. Donatella Rettore, tra le protagoniste di Sanremo 2022 insieme a Ditonellapiaga, ha avuto da ridire contro RAI e Amadeus dopo la serata cover. Per la cantante gli organizzatori avrebbero favorito Gianni Morandi e Jovanotti nella quarta serata, ma Amadeus ha prontamente replicato alle sue dichiarazioni. La polemica di Rettore contro Gianni Morandi è iniziata prima dell'inizio del Festival, quando il cantante bolognese per errore ha pubblicato sul ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha contestato il comportamento della RAI e di Amadeus che aavrebbero favorito Gianni Morandi nelladedicata alle, tra le protagoniste diinsieme a Ditonellapiaga, ha avuto da ridireRAI e Amadeus dopo la. Per la cantante gli organizzatori avrebbero favorito Gianni Morandi e Jovanotti nella quarta, ma Amadeus ha prontamente replicato alle sue dichiarazioni. La polemica diGianni Morandi è iniziata prima dell'inizio del, quando il cantante bolognese per errore ha pubblicato sul ...

Advertising

SanremoRai : Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di p… - AlexVittadello : RT @Agenzia_Ansa: I 70 anni di Vasco, una vita sempre al massimo. Dall'esordio discografico con 'Jenny' e 'Silvia' sono passati 45 anni, 40… - chittaponpon : RT @frolIino: artisti di sanremo 2022 as stray kids: a thread per puro intrattenimento personale -