Sampdoria | stagione finita per Gabbiadini | rottura del legamento crociato

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria stagione

finita per Manolo Gabbiadini , uscito ko durante la vittoria per 4 - 0 sul Sassuolo di ... Dopo gli esami strumentali, è stata la stessaha comunicare il verdetto. 'Gli esami ...Ufficiale - Lacomunica la rottura del crociato di Manolo Gabbiadini. Per l'ex Napoli si parla difinita. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso ...Nonostante il 4-0 contro il Sassuolo, in casa Sampdoria c’è molto sgomento e tristezza per l’infortunio di Manolo Gabbiadini che costringerà l’attaccante doriano a rimanere fuori per tutto il resto ...È fatta per l'arrivo alla Sampdoria di Sebastian Giovinco ... Martedì visite mediche per l'attaccante, svincolato, poi la firma sul contratto fino a fine stagione.