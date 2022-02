Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini: lesione al crociato sinistro (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stagione di Manolo Gabbiadini è finita qui. L’attaccante della Sampdoria, uscito malconcio dal match vinto contro il Sassuolo, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al crociato sinistro. Di seguito il comunicato del club. “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno intanto confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. Stamattina la Sampdoria ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladi Manoloqui. L’attaccante della, uscito malconcio dal match vinto contro il Sassuolo, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unaal. Di seguito il comunicato del club. “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manoloin mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno intanto confermato unadel legamentoanteriore del ginocchio. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. Stamattina la...

