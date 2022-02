Sampdoria | infortunio Gabbiadini | rischio rottura del crociato e stagione finita

Advertising

DiMarzio : #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA INFORTUNIO GABBIADINI, SI TEME LUNGO STOP Al suo posto Giovinco, contratto fino a giugno… - EzraKuntu : RT @DiMarzio: #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - infoitsport : Sampdoria, infortunio Gabbiadini: si teme per il crociato. La situazione - SimoneBozzano : RT @SkySport: ULTIM'ORA SAMPDORIA INFORTUNIO GABBIADINI, SI TEME LUNGO STOP Al suo posto Giovinco, contratto fino a giugno #SkySport #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria infortunio

E, molto probabilmente, salterà anche la gara contro ladi domenica prossima. Le ... In attesa del rientro da questo, che slitta ancora.La domenica perfetta di Giampaolo ha avuto solo un'ombra: l'di Gabbiadini. ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIALa Sampdoria resta con il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Manolo Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato, uscito ieri dal campo quasi in lacrime dopo un infortunio, ha fatto ...Con l’infortunio occorso all’attaccante il club corre ai ripari: colpo Giovinco, che torna in Italia. La firma oggi Ritorna travolgente la Sampdoria con Marco Giampaolo in panchina e riaffiorano nella ...