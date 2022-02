Sampdoria | che sfortuna per Gabbiadini | lesione del legamento crociato e stagione finita

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Neanche il tempo di sorridere per il convincente successo sul Sassuolo che in casasi deve affrontare una triste realtà. “delanteriore del ginocchio sinistro”: è questa la diagnosi ufficiale dell’infortunio subito ieri allo stadio Marassi da Manolo. L’attaccante ha alzato bandiera al 36? del primo tempo nella gara contro i neroverdi, rimanendo per tutto il prosieguo dell’incontro in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio dolorante. Alla vigilia degli esami strumentali le sensazioni non erano positive, ma vigeva una certa speranza. Timori purtroppo confermati all’indomani della risonanza effettuata al Laboratorio Albaro, che difatti conclude anzitempo laagonistica del bomber. Dopo l’infortunio di ...

L'infortunio di Gabbiadini La Sampdoria è una delle squadre che maggiormente si è rinforzata durante la finestra di mercato invernale ed i primi risultati si sono visti con il sonoro 4-0 rifilato tra ...