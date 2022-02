(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ai cambiamenti repentini ci è abituata. Ha sposato il marito chirurgo estetico conosciuto appena sei mesi prima su un treno, per lui si è trasferita ae ha cambiato. Oraracconta al settimanale “Chi”: “Ho iniziato a vivere quest’esperienza come un’opportunità di crescita”. Non le piacevano i grattacieli, il glamour, la

Advertising

MediasetTgcom24 : Samanta Togni a Dubai per amore, ecco la nuova vita della ballerina #samantatogni #mariorusso… -

Ultime Notizie dalla rete : Samanta Togni

Today.it

torna a parlare dell'addio a Ballando con le stelle: 'Milly Carlucci mi aveva fatto una proposta' I tanti fan di Ballando con le stelle non avranno più modo di godere della presenza di ...Dopo la delusione perc'è una nuova vita ma a ...Samanta Togni torna a parlare dell'addio a Ballando con le stelle: "Milly Carlucci mi aveva fatto una proposta" I tanti fan di Ballando con le stelle non ...In pochissimi anni la vita di Samanta Togni si è trasformata ma lei ai cambiamenti è abituata ed è per delusione e per amore che adesso la sua nuova vita è a Dubai. Samanta Togni e Mario Russo tornano ...