Salerno | benzina a oltre 2 euro presso alcuni distributori cittadini

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– 2al litro: la quota psicologica è stata raggiunta e abbondantemente superata in città. Lale colonnine ‘servito’ dei, ha toccato quotazioni-record. In proporzione è aumentato anche il prezzo del diesel.a pesare sulle tasche degli automobilisti, il rincaro riguarda anche i generi di ogni natura in particolare quelli alimentari che, per essere trasportati nei supermercati o nei negozi al dettaglio, viaggiando per la grandissima parte su gomma. Cade quindi uno dei capisaldi dell’: la stabilità rispetto all’inflazione. Complice il grande aumento anche del costo di gas ed elettricità essa, infatti, è torna a salire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

