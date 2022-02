Salernitana | Verdi | 'Per me un debutto perfetto | ma c'è rammarico per il pari Avanti così | le vittorie arriveranno'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Le due prodezze su punizione non sono bastate allaper vincere contro lo Spezia, ma per Simoneè stato un buon esordio...

Advertising

OfficialUSS1919 : 4' Goooooooooooooooooooool!!!!!!!!!! Calcio di punizione di Simone Verdi all'incrocio dei pali!!! #Salernitana in v… - corrmezzogiorno : #Napoli La Salernitana si gode Verdi: doppietta allo Spezia ma termina 2-2 - FantaMasterApp : 'Voti fantacalcio | Salernitana-Spezia: Verdi e Verde spaziali, deludono Mousset e Fazio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Verdi: 'È stato un debutto incredibile, due gol bellissimi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Verdi: 'È stato un debutto incredibile, due gol bellissimi' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Verdi

Primo tempo Lasi schiera con il 4 - 3 - 2 - 1 cone Ribery a supporto di Mousset. Lo Spezia sceglie il 4 - 2 - 3 - 1 con Gyasi, Maggiore e Verde alle spalle di Manaj. La partita ...- SPEZIA 2 - 2 (2 - 2)(4 - 3 - 2 - 1): Sepe; Mazzocchi (36' st Gyomber), Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos (20' st Bohinen);(20' st Perotti)...Due punizioni una diversa dall’altra, rimane solo l’esito: palla sotto all’incrocio. Simone Verdi non poteva sognare un esordio migliore con la Salernitana. Colpisce subito, due volte, con la sua ...Le parole a Dazn di Simone Verdi, protagonista di una splendida doppietta che però non è bastata per vincere alla Salernitana: PARTITA – «Siamo stati anche sfortunati sugli episodi ma la strada è ...