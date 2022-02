Salernitana Spezia LIVE 2-2: ci provano i granata, dentro anche Perotti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Spezia si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Spezia 2-2 MOVIOLA 1? – Inizia la partita. 3? – Salernitana IN VANTAGGIO! Simone Verdi porta in vantaggio i granata realizzando un calcio di punizione guadagnato in precedenza da Ribery. 8? – Proteste Spezia. I liguri si lamentano di un contatto in area granata che ha visto protagonista Erlic. 11? – Rigore per lo Spezia! Punito il fallo di Fazio dopo revisione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-2 MOVIOLA 1? – Inizia la partita. 3? –IN VANTAGGIO! Simone Verdi porta in vantaggio irealizzando un calcio di punizione guadagnato in precedenza da Ribery. 8? – Proteste. I liguri si lamentano di un contatto in areache ha visto protagonista Erlic. 11? – Rigore per lo! Punito il fallo di Fazio dopo revisione ...

Advertising

HERONInvestment : Italy - Serie A (7 Feb 2022) LIVE '70 (2-2): Salernitana - Spezia O4.75 2.52 (0.3u) - Oxydo11 : ????Salernitana - Spezia??Radovanovic to be booked??9.50 - zazoomblog : Pagelle Salernitana Spezia: TOP e FLOP dopo il primo tempo – VOTI - #Pagelle #Salernitana #Spezia: #primo - Valerio864dd : Per poter seguire Salernitana-Spezia è indispensabile il #greenpass. #SerieA #7febbraio #lunedi - imscorpjo : ma come fanno a sbagliare cose così stupide… tra salernitana e spezia non so qual è peggio -