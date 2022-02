Salernitana-Spezia, incredibile doppietta di Verdi su punizione: le reazioni social, “Posseduto da Juninho” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Show di Simone Verdi all’esordio con la Salernitana nel match salvezza contro lo Spezia. Il trequartista appena arrivato riesce a segnare una doppietta ed entrambi i gol sono segnati con la specialità della casa, la punizione. Sono otto i gol in Serie A per lui su calcio piazzato e diventa il calciatore italiano in attività ad averne segnati di più, scalzando Balotelli. Sui social tante reazioni ironiche, una su tutte: “Posseduto da Juninho Pernambucano”, oppure “Le tira come Beckham”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Show di Simoneall’esordio con lanel match salvezza contro lo. Il trequartista appena arrivato riesce a segnare unaed entrambi i gol sono segnati con la specialità della casa, la. Sono otto i gol in Serie A per lui su calcio piazzato e diventa il calciatore italiano in attività ad averne segnati di più, scalzando Balotelli. Suitanteironiche, una su tutte: “daPernambucano”, oppure “Le tira come Beckham”. SportFace.

Advertising

iamLP9 : @mauritosaelemae Salernitana v Spezia non è una partita di calcio - 3getyouthemoon : salernitana spezia >>> barcellona real - GTF2781 : Salernitana [2]-1 Spezia 16' Simone Verdi - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: SALERNITANA vs SPEZIA - SERIE A - Giornata 24 - LIVE DIRETTA SoccerWay - RadioCronaca Dazn No Video LIVE LINK ?? https:/… - Simeonsemmanuel : RT @Gazzetta_it: Gol! Salernitana - Spezia 2-1, rete di Verdi S. (SAL) -