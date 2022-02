Salah a Gabaski sul rigore di Mane | 'Lo tira lì' Il senegalese 'No | lo tiro alla tua sinistra!'

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Simpatico siparietto tra le stelle del Liverpool Momoe Sadio Mané in occasione delconcesso al minuto sette della finale...

MomentiCalcio : #Salah aiuta #Gabaski: “#Manè ti tira a destra”, il portiere lo ascolta e para il rigore - Lodamarco1 : RT @SkySport: Salah dice a Gabaski dove buttarsi sul rigore di Mané: 'Lo tira lì', e il portiere para #SkySport #CoppaDAfrica #SenegalEgitt… - infoitsport : Salah dice a Gabaski dove buttarsi sul rigore di Mané: 'Lo tira lì', e il portiere para - andreastoolbox : Salah dice a Gabaski dove buttarsi sul rigore di Mané: 'Lo tira lì', e il portiere para | Sky Sport - sportli26181512 : Salah dice a Gabaski dove buttarsi sul rigore di Mané: 'Lo tira lì', e il portiere para: Simpatico siparietto dopo… -

Mané si avvicina, incenerisce con lo sguardoe provoca. L'esecuzione, mentre tutto il Senegal trattiene il fiato, è però da dimenticare: tiro centrale respinto senza problemi dal ......stavolta (come era già successo durante il cammino degli egiziani) è stato il portiere, ... Resta ancora a bocca asciutta Mohamed, protagonista di una finale sottotono, non riuscendo ...Simpatico siparietto tra le stelle del Liverpool Momo Salah e Sadio Mané in occasione del rigore concesso ... lo tiro dall'altra parte!'. Gabaski tiene fede alle parole del suo capitano e respingerà ...il portiere egiziano Gabaski ha parato un calcio di rigore a Sadio Mané, tenendo la partita sullo 0-0 Curioso quanto ciò che è successo pochi istanti prima che Mané battesse il calcio di rigore.