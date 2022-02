Sabatini: “Il Napoli unica rivale dell’Inter. Avete visto cosa è successo a San Siro?” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sandro Sabatini ritiene il Napoli di Spalletti l’unica vera rivale dell’Inter per lo scudetto. Bocciato il Milan. La quarta vittoria consecutiva, spinge il Napoli a un punto dalla capolista Inter alla vigilia della sfida allo Stadio Maradona, Osimhen ha confermato come può fare la differenza grazie a forza fisica e capacità tecniche. Sugli spalti c’era De Laurentiis, alla prima trasferta stagionale. Un segnale del legame con il tecnico e la squadra, come importanti sono state le parole dedicate a Insigne, il capitano che ha scelto il Toronto (opaca la sua prestazione a Venezia, cerchi di tornare quanto prima sui livelli della scorsa stagione): ne ha compreso la scelta di vita e lo ha detto serenamente perché sarebbe l’errore più grave in questo momento accendere polemiche, si ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sandroritiene ildi Spalletti l’veraper lo scudetto. Bocciato il Milan. La quarta vittoria consecutiva, spinge ila un punto dalla capolista Inter alla vigilia della sfida allo Stadio Maradona, Osimhen ha confermato come può fare la differenza grazie a forza fisica e capacità tecniche. Sugli spalti c’era De Laurentiis, alla prima trasferta stagionale. Un segnale del legame con il tecnico e la squadra, come importanti sono state le parole dedicate a Insigne, il capitano che ha scelto il Toronto (opaca la sua prestazione a Venezia, cerchi di tornare quanto prima sui livelli della scorsa stagione): ne ha compreso la scelta di vita e lo ha detto serenamente perché sarebbe l’errore più grave in questo momento accendere polemiche, si ...

