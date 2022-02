Rugby Sei Nazioni, Francia-Italia 30-10 all’esordio (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Italia è sconfitta all'esordio nel Sei Nazioni 2022: allo Stade de France vince la Francia 37-10 (18-10). Azzurri che escono a testa alta contro una delle grandi favorite per la vittoria del torneo. Dopo il calcio di Jaminet (3-0) arriva la meta dell'esordiente Menoncello (3-7 con la trasformazione di Garbisi). Ottimo avanzamento Italiano che sorprende la difesa di casa. Poi, un calcio di Garbisi pesca tutto solo Menoncello, che, sul filo del fallo laterale sulla destra, blocca il pallone e schiaccia oltre la linea. Dopo il check con il TMO, l'arbitro convalida la marcatura.Al 26' Francia in vantaggio (8-7). Errore di Varney in difesa: Jelonch intercetta e vola in meta agevolmente. Al 29' ancora Garbisi precisissimo dalla piazzola: calcio perfetto in mezzo ai pali e azzurri di nuovo avanti alla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'è sconfitta all'esordio nel Sei2022: allo Stade de France vince la37-10 (18-10). Azzurri che escono a testa alta contro una delle grandi favorite per la vittoria del torneo. Dopo il calcio di Jaminet (3-0) arriva la meta dell'esordiente Menoncello (3-7 con la trasformazione di Garbisi). Ottimo avanzamentono che sorprende la difesa di casa. Poi, un calcio di Garbisi pesca tutto solo Menoncello, che, sul filo del fallo laterale sulla destra, blocca il pallone e schiaccia oltre la linea. Dopo il check con il TMO, l'arbitro convalida la marcatura.Al 26'in vantaggio (8-7). Errore di Varney in difesa: Jelonch intercetta e vola in meta agevolmente. Al 29' ancora Garbisi precisissimo dalla piazzola: calcio perfetto in mezzo ai pali e azzurri di nuovo avanti alla ...

