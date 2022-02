“Rubò gratta e vinci da mezzo milione | ma il tabaccaio era parzialmente incapace di intendere e di volere” | la perizia del tribunale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Gaetano Scutellaro, ildi Napoli che lo scorso settembre aveva derubato un’anziana di unda, “era in uno stato di incapacità parziale di” al momento del fatto. Lo dice unapsichiatrica disposta daldi Napoli. Il 58enne, ex marito della titolare del negozio, è al momento ai domiciliari e resta accusato di furto aggravato e tentata estorsione: dopo il furto avrebbe tentato di intavolare una “trattativa” con una parente della vittima per la restituzione del biglietto vincente. Ora sarà seguito con cure farmacologiche adeguate alla sua condizione psicologica, non compatibile con la detenzione carceraria. Scutellaro fu arrestato vicino all’aeroporto di Fiumicino, da ...