Roma, primo weekend anti alcol: tanti i furbetti dei mini market, bottiglie in vendita a saracinesche abbassate (Di lunedì 7 febbraio 2022) Niente alcol dopo le ore 22, serrande abbassate per i minimarket in conseguenza dell'ultima ordinanza del Campidoglio che vieta di restare in attività fino a notte inoltrata. Eppure c'è addirittura ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nientedopo le ore 22, serrandeper iin conseguenza dell'ultima ordinanza del Campidoglio che vieta di restare in attività fino a notte inoltrata. Eppure c'è addirittura ...

Advertising

Corriere : Vaia: «Primo malato di Covid curato con la pillola in Italia. Spero che si possa vendere in farmacia» - fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - nelloldani : @Vatenerazzurro1 L’Inter vista nel derby non era poi cosi brutta. Secondo me dovrebbe essere più cinica perché dove… - MirkoGiustini : ?? Bollette troppo care? Risparmi fino al 90% con il fotovoltaico. ?? Il boom di installazioni a #Roma e #Lazio e t… - ConfcoopFerrara : RT @ConfcoopFerrara: SERVIZIO CIVILE, PROROGA AL 10 FEBBRAIO Nuova scadenza per la presentazione delle domande. Confcooperative mette a dis… -